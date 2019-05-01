شعبة المعلومات توقف نشّال على متن دراجة آلية ينشط ضمن محافظة جبل لبنان

اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان انه حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات نشل من قبل شخص مجهول الهوية يستقل دراجة آلية ضمن نطاق جبل لبنان. وبتاريخ 24/4/2019، ونتيجة المتابعة والرصد، أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، المشتبه به بالجرم المشهود، على متن دراجة آلية لون زيتي دون لوحات، المدعو: ع. ح. (مواليد عام 1987، لبناني)، وذلك بعد اقدامه على نشل حقيبة يد إحدى المواطنات في محلة الدورة قرب "السيتي مول". وبتفتيشه عُثر بحوزته على الحقيبة وبداخلها جهاز خلوي ومبلغ /450/ ألف ليرة لبنانية واوراق ثبوتية، كما ضُبِط هاتفه الخلوي والدراجة الآلية التي جرى حجزها.
واوضحت انه بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على عدة عمليات نشل ضمن محافظة جبل لبنان، وقد تبين انه يوجد بحقه بلاغين بحث وتحر ومذكرة توقيف وخلاصة حكم بجرائم: مخدرات وسرقة. وسلمت المسروقات الى صاحبتها، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناء على اشارته.
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