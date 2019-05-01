شعبة المعلومات توقف نشّال على متن دراجة آلية ينشط ضمن محافظة جبل لبنان

اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان انه حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات نشل من قبل شخص مجهول الهوية يستقل دراجة آلية ضمن نطاق جبل لبنان. وبتاريخ 24/4/2019، ونتيجة المتابعة والرصد، أوقفت دورية من ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​، المشتبه به بالجرم المشهود، على متن دراجة آلية لون زيتي دون لوحات، المدعو: ع. ح. (مواليد عام 1987، لبناني)، وذلك بعد اقدامه على نشل حقيبة يد إحدى المواطنات في محلة ​الدورة​ قرب "السيتي مول". وبتفتيشه عُثر بحوزته على الحقيبة وبداخلها جهاز خلوي ومبلغ /450/ ألف ليرة لبنانية واوراق ثبوتية، كما ضُبِط هاتفه الخلوي والدراجة الآلية التي جرى حجزها.

واوضحت انه بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على عدة عمليات نشل ضمن ​محافظة جبل لبنان​، وقد تبين انه يوجد بحقه بلاغين بحث وتحر ومذكرة توقيف وخلاصة حكم بجرائم: ​مخدرات​ وسرقة. وسلمت المسروقات الى صاحبتها، وأودع الموقوف ​القضاء​ المختص، بناء على اشارته.