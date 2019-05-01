شهيب: الأهم ضبط الحدود لمنع التهريب وفرض ضريبة تصاعدية

أكد وزير التربية ​اكرم شهيب​ في تصريح له قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​ في ​السراي الحكومي​ أن "الاهم هو ضبط الحدود لمنع التهريب وفرض ضريبة تصاعدية".

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