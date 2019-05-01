تجمع شعبي بمطار بيروت لاستقبال جثمان الطفل دانيال بعد مقتله في بلجيكا

تجمع ذوي الطفل دانيال العلايلي الذي وجد مقتولا منذ اسبوع في مدينة انفير شمال ​بلجيكا​، بدأوا امام مركز الشحن في المطار، واستقبلوا جثمانه الذي سيتم نقله الى مسجد الخاشقجي في بيروت.

وفي السياق، اكد امين عام تيار المستقبل احمد الحريري في تصريح من المطار متابعة القضية بتكليف من رئيس الحكومة سعد الحريري لمعرفة الجناة ومحاكمتهم. واشار الى وقوف تيار المستقبل الى جانب العائلة.