النشرة: الجيش السوري كثف استهدافه لمواقع النصرة بريف ادلب

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "الطيران السوري كثف استهدافه منذ الصباح لمواقع ارهابي تنظيم جبهة النصرة بعشرات الغارات في بلدة المشيرفة في ريف محافظة إدلب الغربي وفي محيط محيط قرية معرشوين في الريف الجنوبي".

واستهدف ​الجيش السوري​ بالمدفعية الثقيلة تحركات الارهابيين في بلدات كفرنبودة والجنابرة واللطامنة وكفرزيتا ب​ريف حماه​ الشمالي وفي مدينة قلعة المضيق وقرية العنكاوي وبلدة قسطون في الريف الغربي محققا اصابات مباشرة في صفوفهم، كما اسفر استهداف الارهابيين عن تدمير آليات لهم بعضها مزود برشاشات وإيقاع قتلى بين صفوفهم.

وكان الجيش قد اعلن انه نتيجة لاستمرار التصعيد من قبل الجماعات المسلحة المنتشرة في ما تسمى "المنطقة منزوعة ​السلاح​" والتي تقوم بإستهدف الأحياء السكنية للقرى والبلدات القريبة من الجبهات شمال وشمال غرب حماة عن استقدام تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الجيش إلى جبهات ​ريف حماة​ استعدادا لبدء عمل عسكري قريب خلال الأيام القليلة القادمة.