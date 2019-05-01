فضل الله: أخطر ما نواجهه انكفاء الشباب عن عملية التغيير

غادر العلامة السيد علي فضل الله، إلى العراق في زيارة يلتقي فيها عدداً من المسؤولين ويحاضر في عدد من المراكز الثقافية والجامعات. وفي النجف الأشرف حاضر في جامعة الإمام الصادق في النجف حول الشباب والتغيير بحضور حشد من الأساتذة والطلاب وتوجه إلى الشباب الذين يحملون في تطلعاتهم عبق المستقبل وروح الأمة، وعنفوانها ويمثلون حيوتها واندفاعها، مشيراً إلى الصعاب والتحديات التي تواجههم وتستدعي استنفاراً ثقافياً وعلمياً وفكرياً وغير ذلك.
ورأى السيد فضل الله أن الأمل معقود على الشباب في العمل على تغيير هذا الواقع المأساوي الذي تعيشه الأمة على مختلف المستويات مشددا على ضرورة الانطلاق نحو مستقبل مشرق داعيا الشباب للبحث عن مواقع القوة والوحدة والأخذ بها من أجل التأسيس لمستقبل زاهر بعيدا عن كل السلبيات التي تتحكم بواقعنا، مشيراً إلى ضرورة أن تنطلق عجلة الإصلاح، والتغيير والتجديد بعد كل ما أصاب عالمنا من فتن وظلم وفساد لافتاً إلى أن أخطر ما قد يواجهه مجتمعنا هو أن ينكفئ شبابه عن الانخراط في عملية بناء حضاري وتغيير حقيقي.
كما حاضر فضل الله في مجلس التراث النجفي الذي يشرف عليه البروفسور السيد حسن الحيكم حول التغيير بحضور حشد من الادباء والدكاترة والشعراء
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