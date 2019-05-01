أشار وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​ في ​السراي الحكومي​، الى انه "عندما يقرأون البند المتعلق بالمتعاقدين سوف يتراجعون عن رأيهم"، مضيفاً "لا اعتقد أن المتظاهرين نزلوا الى الشارع من لا شيء، ولا اعتقد ان الصورة واضحة حتى الان، لكن التظاهر تم، لان هناك ما يمس بمخصصات المتعاقدين، ووزير المال قال إن كل شي قابل للنقاش".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب قبيل الجلسة: المتقاعدون العسكريون لم ينزلوا الى الشارع من لا شي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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