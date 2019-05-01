مقتل 16 من أفراد القوات الخاصة الهندية في تفجير في غرب البلاد

أعلنت الشرطة الهندية مقتل 16 من أفراد القوات الخاصة الهندية في تفجير في غرب الهند، نسبته إلى متمردين ماويين.
وذكر مسؤول في مقر قيادة الشرطة في ماهاراشترا لوكالة "فرانس برس"، إن "ماويين هاجموا فريقا من القوات الخاصة كان متوجها على متن آلية خاصة لتفقد مكان هجوم سابق". وأضاف "حتى الآن بلغ عدد القتلى 16 رجلا".
وتابع المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن "مزيدا من الفرق أرسلت إلى الموقع للمشاركة في عمليات الإنقاذ والقتال".
وتجري في الهند حاليا انتخابات تشريعية تستمر لأسابيع. وتشهد الهجمات التي يشنها المتمردون الماويون عادة تصاعدا في فترة الانتخابات في البلاد.
وتقاتل القوات الهندية المتمردين الماويين منذ عقود في عدد من المناطق، في حركة تمرد أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.
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