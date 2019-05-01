ملكة الجمال المغربية شروق الشلواطي تحتفل بزفافها الثاني من عراقي

التحقت ملكة الجمال المغربية شروق الشواطي، بركب الفنانات اللواتي احتفل بزفافهن، وتم ذلك ليلة أمس الثلاثاء، بمدينة الرباط.

وحضر هذه المناسبة عدد من المشاهير أصدقاء الشلواطي، بعدما كانت قد احتفلت بزفافها في ألمانيا قبل شهور، وفق التقاليد الأوروبية.

وارتبطت الشلواطي بشاب من جنسية عراقية، وكانت قد أعلنت خطوبتها قبل مدة طويلة، وظهر رفقتها في عدد من الأنشطة.

وتخوض شروق الشلواطي تجربة الزواج للمرة الثانية، إذ كانت مرتبطة وانفصلت عن زوجها الأول قبل سنوات.