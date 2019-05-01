- 1/3
- 2/3
- 3/3
على غير المعتاد، اضطرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل لنقل تظاهرة فاتح ماي من ساحة الزلاقة المعتادة، إلى قرب مقرها بجانب محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
هذا التغيير الاضطراري سببه الأشغال الجارية لشق نفق الموحدين الذي سيربط مسجد الحسن الثاني بشارع الجيش الملكي.
وإلى حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، احتشد بالقرب من مقر نقابة المحجوب بنصديق العشرات من العمال في انتظار انطلاق تظاهرة فاتح ماي.
وعلت أصوات الموسيقى الحماسية بأغاني لفيروز، وصوت الدوزي بأغنية “صوت الحسن الثاني” والأغاني المغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأشغال تجبر نقابة “UMT” على تغيير مكان تظاهرة فاتح ماي -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.