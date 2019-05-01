الأشغال تجبر نقابة “UMT” على تغيير مكان تظاهرة فاتح ماي -صور

على غير المعتاد، اضطرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل لنقل تظاهرة فاتح ماي من ساحة الزلاقة المعتادة، إلى قرب مقرها بجانب محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.

هذا التغيير الاضطراري سببه الأشغال الجارية لشق نفق الموحدين الذي سيربط مسجد الحسن الثاني بشارع الجيش الملكي.

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وإلى حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، احتشد بالقرب من مقر نقابة المحجوب بنصديق العشرات من العمال في انتظار انطلاق تظاهرة فاتح ماي.

وعلت أصوات الموسيقى الحماسية بأغاني لفيروز، وصوت الدوزي بأغنية “صوت الحسن الثاني” والأغاني المغربية.