زياش يكشف سر تألق الأياكس بـ”تشامبيونز ليغ” ويعلق على رحيله

اعتبر الدولي المغربي، حكيم زياش، المحترف بصفوف أياكس أمستردام، أن مواجهة توتنهام، مساء أمس الثلاثاء، لم تكن بالسهلة، رغم فوز فريقه بهدف دون رد في لندن، في انتظار مواجهة الإياب الحاسمة.

وأوضح زياش في تصريح لشبكة “بي ان سبورت”: “عموماً نتيجة الفوز بهدف مثالية بالنسبة لنا، الشوط الأول خضناه بتنافسية عالية وسيطرنا بشكل كبير على مجرياته، لكن الشوط الثاني سجل تقدماً لتوتنهام..كانت مباراة كبيرة”.

أما عن سر تألق الأياكس، وإطاحته بكبار المشاركين في البطولة القارية، شدد زياش بأن الروح الجماعية العالية بين جميع اللاعبين، وراء انتضافة الفريق بـ”تشامبيونز ليغ”، وتمكنه في فرض نفسه خصماً استثنائيا.

هذا ورفض لاعب المنتخب المغربي الحديث عن مستقبله مع الأياكس بعد إسدال الستار على الموسم الكروي الجاري، مشيراً بأنه حاليا يستمتع مع باقي اللاعبين في تقديم مباريات جيدة على الواجهتين.