طقس الأربعاء.. طقس حار بسوس مع كل ضبابية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من داخل سوس، والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وستنتشر سحب منخفضة، خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل ضبابية بسواحل وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، كما ستنمو سحب غير مستقرة مصحوبة بأمطار وزخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس، والمناطق المجاورة، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الواقعة غرب الأطلس، ومن المحتمل أن تمتد خلال الليلة الموالية فوق الريف، والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية.

وستظهر أيضا سحب منخفضة كثيفة قد تعطي أمطارا ضعيفة ومتفرقة فوق السواحل الوسطى، فيما ستكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق. وستهب رياح رملية محلية جنوب المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستهب قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وشمالية بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما جنوبية جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ومعتدلة شمالية إلى غربية إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و27 درجة شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي وداخل سوس، وستكون ما بين 13 و20 درجة على العموم بباقي الجهات. وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 18 و25 درجة بالمرتفعات، والواجهة المتوسطية والسواحل الجنوبية، وما بين 22 و29 درجة بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وسوس، والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال-غرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 29 و37 درجة بالسايس، واللوكوس، والغرب، والماس، وسهول تادلة، وتانسيفت والرحامنة، والجنوب الشرقي، إضافة إلى كل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.