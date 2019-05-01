المستوطنون يقطعون أشجار الزيتون في قرية برقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قطع مستوطنون من عصابات "تدفيع الثمن"، فجر اليوم الأربعاء، أكثر من 150 شجرة زيتون في قرية برقة شرق مدينة رام الله.
ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية قولها إن عشرات المستوطنين من بؤرة "عتساف" الاستيطانية، المقامة على أراضي القرية، هاجموا حقول الزيتون، وشرعوا بتقطيع الأشجار بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال أحد المزارعين المتضررين، ويدعى إبراهيم كنعان، إن المستوطنين حاولوا قبل يومين الاعتداء عليه وطرده من أرضه بينما كان يحرثها.
وعلى صلة، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة، إن قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي يستعدان للدخول إلى قرية برقة في أعقاب التقارير عن قطع أشجار الزيتون.
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