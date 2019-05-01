"35 بصمة" | معرض رقميّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

يشتمل معرض الصور "35 بصمة"، للفنّان جميل قضماني، على صور متفرّقة، تعبّر عن القدس وعراقتها؛ من خلال المزج بين الحداثة والماضي. بحث الفنّان جميل قضماني عن صور قديمة لمعالم مختلفة لمدينة القدس، الّتي يعرفها عن ظهر قلب؛ فهو ابنها، وحملها بيده ليقارنها بالمعالم ذاتها في الوقت الحاليّ بدقّة، والتقط صورها بكاميرته؛ ليكشف عن مشاهداتٍ بعضها حزين، وبعضها يُظهر التطوّر الطبيعيّ أو غير الطبيعيّ للمدينة.

وإذ إنّ أحياء البلدة القديمة في القدس وحواريها كانت ملعب طفولته؛ يبحث قضماني عن إمكانيّة لتجميد مشهد ما يلخّص حياة القدس، مدينة وروحًا؛ وهكذا التقط أكثر من سبعمئة لقطة، اختار منها 35 صورة، هي صور هذا المعرض.

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جميل قضماني

مصوّر صحافيّ، من مواليد القدس في عام 1973، تلقّى تعليمه الابتدائيّ والثانويّ في القدس، واختصّ بالتصوير الصحافيّ والتصوير التلفزيونيّ.