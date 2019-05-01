انت الان تتابع تفاصيل خبر التايمز: هكذا يحاكي البغدادي أسلوب "بن لادن" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 11:49 صباحاً - قالت صحيفة التايمز البريطانية إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة تعهد بدحر قادة "داعش" بعد ظهور أبو بكر البغدادي، زعيم التنظيم، في فيديو جديد، ليهدد بشن مزيد من الهجمات "الإرهابية" حول العالم.

جاء ذلك في تقرير لريتشارد سبنسر بعنوان "زعيم تنظيم الدولة الإسلامية يحاكي بن لادن"، بحسب ما ترجمت شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وأوضح سبنسر في تقريره أنّ "الكثير من المحللين والدبلوماسيين يعتقدون أن البغدادي يعيش الآن إما في غرب العراق أو في المناطق التي تسيطر عليها حكومة بشار الأسد في سوريا".

وأردف أنّ الفيديو لم يعط أي تفصيل عن المكان الذي يختبئ فيه البغدادي، متابعاً أنّ تنظيم الدولة ما يزال يشن هجمات في سوريا والعراق، ويعتقد مسؤولون أجانب بأن التنظيم لديه نحو 15 ألف عنصر.

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ونقل التقرير عن الناطق باسم قوات التحالف، الكولونيل سكوت راولينسون، قوله: "نحن مستمرون في مهمتنا لدحر داعش، وذلك من خلال تعقب مصادر تمويله وعملية تجنيد عناصر جديدة والتعاون لشن اعتداءات متطرفة أخرى".

وذهب التقرير إلى أنّ الفيديو الأخير الذي ظهر فيه البغدادي والذي استمر قرابة 18 دقيقة سُجل ليظهر بصورة واضحة أن التنظيم يريد جذب انتباه العالم إلى حملة "إرهابية" عالمية.

وظهر البغدادي في الفيديو مرتدياً سترة باللون الكاكي وبجانبه كلاشينكوف في صورة تشبه الصور التي كانت تُلتقط لزعيم القاعدة أسامة بن لادن قبل قتله.

ويرى الخبراء أن تماهي البغدادي في صورة بن لادن ربما يكون لأنه يريد تقديم نفسه على أنه من أكثر الشخصيات الجهادية إثارة للإعجاب.

وختم التقرير بالقول إنّ الفيديو يظهر البغدادي على أنه منهمك بالشؤون اليومية للتنظيم وبأنه يدير شؤون التنظيم عن كثب.