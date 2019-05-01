انت الان تتابع تفاصيل خبر الكشف عن اعتراضات مولر بشأن عرقلة ترامب للعدالة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 11:49 صباحاً - كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن رسالة قدمها المحقق الأمريكي روبرت مولر إلى وزير العدل يعترض فيها على تعامله مع نتائج تحقيقه بشأن التدخل الروسي.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن مولر أعرب عن امتعاضه من تجاهل ما توصل إليه من أدلة بشأن فرضية عرقلة الرئيس دونالد ترامب للعدالة.

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وأضافت الصحيفة أن مولر اعترض في رسالته على ما قال إنها محاولة لتقديم تقريره للرأي العام بصورة تبرئ ترامب.

وكان المحقق الخاص روبرت مولر قد أصدر تقريره حول مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية يوم 18 أبريل الماضي، وخلص فيه إلى عدم وجود تواطؤ بين فريق ترامب وموسكو، لكنه لم يتوصل إلى أي استخلاص بشأن عرقلة القضاء، تاركاً القرار للكونغرس.

وبعد نحو أسبوعين من إصدار التقرير، أعلن نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنستاين، الذي كان له دور أساسي في التحقيقات بشأن تأثير روسيا على حملة ترامب الانتخابية، استقالته من منصبه بعد عمل نحو عامين من التحقيقات الدقيقة والمعقدة.