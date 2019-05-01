انت الان تتابع تفاصيل خبر ماذا قال مهاتير محمد عن استقرار المنطقة ونهاية "إسرائيل"؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 11:49 صباحاً - قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إن الفصل العنصري والإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الإنسانية من قبل "دولة إرهابية" تسمى "إسرائيل"، لن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال.

جاء ذلك خلال مشاركته، الأربعاء، في "مؤتمر الشرق الشبابي" الذي يعقد نسخته الخامسة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ليومين، بمشاركة ألفي شاب من أكثر من 40 دولة.

وتطرق مهاتير محمد إلى الحديث عن الدول العربية، مشيراً إلى أنه بعد غزو الولايات المتحدة للعراق (عام 2003)، عاشت المنطقة حالة من عدم الاستقرار.

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واعتبر أن حالة عدم الاستقرار هذه تعيشها الآن دول اليمن وسوريا وفلسطين، "وتحولت إلى مأساة يعاني منها العالم بأسره".

وتعاني العديد من الدول العربية من حالة عدم استقرار إثر الحروب والصراعات المتواصلة فيها.

فيما تتوسع "إسرائيل" في حملاتها الاستيطانية وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني محاولة شرعنة الاحتلال، وسط دعم أمريكي وعربي.

وعملت هذه الممارسات على تقويض الحق الفلسطيني في البلاد ودفعت لتصاعد المواجهات مع قوات الاحتلال.