مقتل جنديين واصابة مدنيين اثنين بانفجار قنبلة في الهند

افادت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، بأن قنبلة محلية الصنع انفجرت فى منطقة شمال شرقى البلاد، ما أسفر عن مصرع جنديين من القوات شبه العسكرية وإصابة مدنيين اثنين.
وقالت الشرطة - فى تصريحات نقلتها شبكة (إيه بى سى) الإخبارية الأمريكية، بأن الانفجار وقع على نقطة تابعة للقوات شبه العسكرية بالقرب من مقر إقامة مسئول بارز فى ولاية مانيبور شمال شرقي البلاد، غير أنه لم يتضح ما إذا كان هو المستهدف.
وتُعد منطقة شمال شرقي الهند معقلا للعشرات من الجماعات الانفصالية التي تتهم الحكومة باستغلال الموارد الطبيعية للمنطقة وعدم تقديم الكثير للسكان الأصليين لها.
وتستهدف تلك الجماعات الانفصالية القوات الحكومية في كثير من الأحيان.
ووقع هجوم بقنبلة يدوية مساء أمس الثلاثاء، على مقر لإحدى المجموعات شبه العسكرية فى مدينة أمفال عاصمة ولاية مانيبور ما أسفر عن إصابة جندي.
ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن التفجيرين.
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