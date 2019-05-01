إيران ترفض سعي الولايات المتحدة لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

الخليج 365/ بغدادأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاربعاء، رفض بلاده سعي الولايات المتحدة لتصنيف الإخوان "منظمة إرهابية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير الإيراني قوله، للصحفيين على هامش مؤتمر عقد في العاصمة القطرية الدوحة، "الولايات المتحدة ليست في وضع يمكنها من البدء في تسمية الآخرين كمنظمات إرهابية".

وأضاف "نحن نرفض أي محاولة من جانب الولايات المتحدة في هذا الصدد. الولايات المتحدة تدعم أكبر إرهابي في المنطقة، وهي إسرائيل".



وكان البيت الأبيض قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن إدارة الرئيس ترامب تعمل على تصنيف جماعة "الإخوان المسلمون" منظمة إرهابية أجنبية.

وقالت سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد استشار الرئيس فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنيف يسير في طريقه من خلال عملية داخلية"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وينطلق، اليوم الأربعاء في الدوحة، الاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء في "حوار التعاون الآسيوي"، لأول مرة بعد انقطاع عامين ونصف العام.

