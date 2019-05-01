رجوي: نظام الملالي يعادي العمال ويجب مواصلة النضال لهزيمته

قالت مريم رجوي، زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن نظام الملالي يعادي العمال، مؤكدة أن هزيمته وتحقيق العدالة الاجتماعية يتم عبر نضال الشعب الإيراني.

جاء ذلك في تغريدة لزعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالتزامن مع الاحتفالات بيوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من مايو/أيار.



وذكرت في تغريدتها قائلة: "مبارک عليكم يوم العمال العالمي، الذي يبشّر بخلاص وانتصار العمال والقضاء على الاستغلال والظلم، التهنئة لهؤلاء الشجعان والمطالبين بالحق، باحتجاجاتهم وإضراباتهم المتلاحقة وجهًا لوجه نظام الملالي المعادي لهم".

وأوضحت رجوي أن التغلب على هذا النظام وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية يتم من خلال نضال عموم أبناء الشعب الإيراني المنتفضين تحت راية الحرية، وجيش الفقراء والعاطلين عن العمل والمشرّدين واللاجئين وضحايا الفيضانات.

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ويحتفل العالم سنويا في الأول من مايو/أيار بعيد العمال، الذي تعود جذوره إلى أحداث عام 1886، عندما دعت النقابات الأمريكية إلى إضراب في ذلك اليوم في يوم تجديد عقود العمل، للمطالبة بـ8 ساعات عمل يوميا.

و غادر أكثر من 300 ألف عامل المصانع التي يعملون فيها في جميع أنحاء البلاد، وفي الثالث من مايو/أيار من العام نفسه اندلعت أحداث شيكاغو.

وفي هذه الأحداث، قُتل في إحدى مراكز حركة الاحتجاج عدد من المضربين على أيدي الشرطة.

وفي اليوم التالي، انفجرت قنبلة بين رجال شرطة في ختام تجمع فوضوي، وردت الشرطة بإطلاق النار على الحشد، ما أدى إلى حدوث مواجهات انتهت بمقتل 7 من الشرطة وعدد من المتظاهرين، وحكم على 8 من مثيري "الفوضى" من بينهم 4 بالإعدام وقد أعاد القضاء لهم حقوقهم عام 1893.

وفي 1889، قرر المؤتمر التأسيسي للأممية الثانية تنظيم تظاهرة عالمية للعمال بتاريخ محدد بدءا من الأول من مايو/أيار 1890، وذلك للمطالبة بـ8 ساعات عمل وأحياء ذكرى ضحايا شيكاغو.