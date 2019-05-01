مسؤول إيراني: الاتفاق النووي الإيراني على وشك الانهيار

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نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 على وشك الانهيار بعد تشديد العقوبات الأمريكية على إيران الأسبوع الماضي.

وكتب عراقجي، الذي كان من ضمن واضعي الاتفاق، في صحيفة اعتماد في نسختها التي صدرت اليوم الأربعاء " لقد أعطينا الديمقراطية وقتا كافيا، ولكن طفح الكيل".

وقال إن العقوبات الأمريكية الأخيرة و إخفاق الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق في فعل أي شيء أصاب إيران بخيبة الأمل. وأضاف" الاتفاق النووي يتحرك سريعا نحو النهاية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر العام الماضي الانسحاب بصورة أحادية من الاتفاق، الذي نص على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل تخليها عن برنامجها النووي.

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ووافقت إيران وبقية الدول الموقعة على الاتفاق، الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا على الاستمرار في الالتزام بالاتفاق.

وقال عراقجي إنه تم التأكد من التزام إيران بالاتفاق عدة مرات من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، كما انتقد الأطراف الأخرى في الاتفاق لتعهدها بان الانسحاب الأمريكي لن يؤثر على تطبيق الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية.

وأضاف" في الواقع لم يحدث شيء ".

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية الأخيرة غدا الخميس، حيث سوف يتم إنهاء الاسثتثناءات التي تم منحها لثمان دول تشمل الصين والهند، وكانت تتيح لها شراء النفط الإيراني على الرغم من تطبيق العقوبات الأمريكية في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.