انت الان تتابع الحزب الحاكم في تركيا: تصنيف الإخوان "منظمة إرهابية" يعزز معاداة الإسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

متحدث حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك

قال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، إن توجه الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية" من شأنه أن يعزز معاداة الإسلام في الغرب وحول العالم.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الليلة الماضية عنه القول إن القرار الأمريكي المحتمل بهذا الشأن "سيشكل ضربة كبيرة لمطالب التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط، وسيؤدي إلى تقديم الدعم الكامل للعناصر غير الديمقراطية، وهذا أيضا يعتبر أكبر دعم يمكن تقديمه للدعاية لتنظيم داعش".

وتابع :"ستكون لهذا نتائج تعزز معاداة الإسلام في أوروبا وأمريكا، وتقوي موقف اليمين المتطرف حول العالم".

وحذر المسؤول التركي من أن "غلق سبل المشاركة الديمقراطية، وحظر العناصر الديمقراطية، خطوة من شأنها المساعدة في ظهور عدد من التنظيمات الإرهابية بشكل خفي".

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واستطرد بالقول :"هذا القرار ستكون له نتائجه بالنسبة لأمريكا، والشرق الأوسط، وكذلك أوروبا".

وأشار إلى أن "المساواة بين جماعة إرهابية تميل للعنف المتطرف كداعش، وبين جماعة تتحرك وفق القانون والديمقراطية كالإخوان المسلمين، سيكون من أكبر أخطاء التاريخ".

واعتبر أن ترامب يريد الإقدام على اتخاذ هذه الخطوة بموجب طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مضيفا :"هذا تطور كارثي؛ لأن الإخوان المسلمين تنظيم بعيد دائما عن العنف، ويحترم القانون والديمقراطية".

وأعلن البيت الأبيض أمس أن إدارة ترامب تدفع باتجاه إدراج جماعة "الإخوان المسلمين" على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".