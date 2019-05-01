مليشيا الوفاق تستخدم القنابل بالأحياء السكنية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن "ميلشيات الوفاق تستخدم قنابل في الأحياء السكنية ما يشهد تهديداً على حياة المدنيين"، بينما تتقدم قوات الجيش الوطني بمناطق متاخمة للأحياء الرئيسية في طرابلس، وفقا لموقع 24.
وأضاف المسماري، في مؤتمر صحافي من مدينة بنغازي، الثلاثاء، أن "العمليات العسكرية مستمرة في الليل والنهار، والإسناد الجوي يسير بشكل جيد وتم تدمير القوة القتالية لقوات الوفاق خارج طرابلس".
وأكد المسماري أن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدماً في عين زارة واليرموك وصلاح الدين ومحور السواني الفلاح، كما نفذت القوات الجوية ضربات قوية في منطقة صلاح الدين.
ولفت المسماري إلى أن الجيش قام بسحب الميليشيات المقاتلة خارج طرابلس للتعامل معهم بعيداً عن المدنيين، بينما تم رصد تحشيد لمجموعات مسلحة في المنطقة الواقعة بين الخمس ومسلاتة.
وأشار اللواء المسماري إلى أن قوات الوفاق تحاول تنفيذ عمليات خلف الجيش الوطني وخاصة في منطقة السبيعة، مؤكدًا وصول صواريخ سام 7 إلى أيدي إرهابيين ما يهدد الطيران المدني في العالم.
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