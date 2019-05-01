عضو في المجلس الرئاسي: السراج والإرهاب اختطفا طرابلس

أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري، أن المسؤول المباشر عما يحدث في ليبيا اليوم من قتال دموي مدمر، هو رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وفقا لموقع 24.

وقال المجبري في بيان رسمي: "هذه المسؤولية مترتبة عن تصرفات وأفعال فائز السراج التي دمرت بشكل مبكر روح الوفاق، وعمقت الهوة وزادت الانقسام، وأشعلت الفتن وقادت البلاد في نهاية المطاف إلى المواجهات العنيفة" وفق ما ذكر موقع المرصد الليبي، مساء الثلاثاء.

وأضاف الجبري "السراج تجاهل كل الدعوات التي طالبته باحترام الاتفاق السياسي والعمل على إنهاء الانقسام في البلاد، واستمر في سياسة المراوغة وعدم الوفاء بتعهداته وإلتزاماته إلى أن فقد ثقة الجميع".

وأكد المجبري "الدعوة لحماية مدنية الدولة التي يتشدق بها فائز السراج، هي دعوة مضللة وحجة واهية، حيث لم يحترم السراج نفسه سيادة القانون، وخرق أحكام الاتفاق السياسي، والإعلان الدستوري بشكل ممنهج، وهذا الأمر للأسف كانت دائماً تُجيّره البعثة الأممية وعلى رأسها السيد غسان سلامة الذي أقر غير مرة بمساندته للسراج في قرارات يعلم المبعوث الأممي أنها مخالفة لآليات ونصوص الاتفاق السياسي".

ووجه المجبري رسالة للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان لسلامة والعالم قائلاً، "اليوم وجب القول للسيد سلامة والعالم أجمع إن سلطة الوفاق لم تعد موجودة عملياً، لا يوجد سوى سلطة مختطفة من قبل فائز السراج وقوى الإرهاب والتطرف التي بات دعمها واضحاً للسراج والمتمثلة في قيادات وأسماء مطلوبة دولياً، ودولاً معروف عنها مساندتها للإرهاب، والتطرف في المنطقة".