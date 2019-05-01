القبض على أمريكي خطط للانتقام لمسجدي نيوزيلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ألقت السلطات الاتحادية الأمريكية القبض على ستيفن دومينجو (أحد قدامى المحاربين)، وقالت إنه كان يخطط لشن هجوم واسع لإسقاط أكبر عدد من الضحايا في ولاية كاليفورنيا، انتقاما للهجوم الإرهابي الأخير على مسجدين في نيوزيلندا.

وخدم المحارب البالغ من العمر 26 عاما في صفوف القوات الأمريكية بأفغانستان، ونشر أخيرا مقاطع فيديو على الانترنت أعلن فيها اعتناقه للإسلام بشكل متطرف، بما في ذلك إيمانه بالعنف.

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ومن بين الأجهزة التي كان يخطط لاستخدامها في استهداف تجمع سياسي في كاليفورنيا بنهاية الأسبوع الماضي أجهزة خاملة، وتم تسليم الأجهزة إلى المشتبه به من جانب ضابط سري بوكالة إنفاذ القانون بعد أن علمت السلطات بنواياه.

ويمتلك المشتبه به بندقية هجومية، وأشار في اتصالاته مع ضباط سريين إلى تفجير ماراثون بوسطن عام 2013 وكذلك حادث إطلاق النار الذي استهدف حشدا من الأشخاص في لاس فيجاس عام 2017، وذكرت السلطات أن المحارب أراد أن يصبح شهيدا، وأنه أشار إلى أنه ربما يفكر في إعلان الولاء لتنظيم داعش.

من جهتها، ألقت الشرطة في نيوزيلندا أمس القبض على رجل، عقب العثور على طرد يحتوي على عبوة ناسفة مشتبه بها وذخيرة في مكان خال بمدينة كرايستشيرش، وقال المسؤول بالشرطة جون برايس في بيان إن وحدة تفكيك القنابل تمكنت من تأمين الطرد.