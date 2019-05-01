دعوة ولي عهد أبوظبي لزيارة ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أبوظبي

تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

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وبحث الجانبان خلال الاتصال «علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة بين الإمارات وألمانيا، خاصة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا».

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد تلقى خلال الاتصال دعوة لزيارة ألمانيا، وقد قبلها على أن يحدد موعدها في وقت لاحق، واستعرض ولي عهد أبوظبي وميركل آخر التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الجانبان خلال الاتصال التزامهما بتكثيف التواصل والحوار والتعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء الدور المهم الذي يقوم به البلدان الصديقان في تعزيز السلم والاستقرار وتشجيع التنمية والتقدم والازدهار في المنطقة والعالم.