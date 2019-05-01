شكرا لقرائتكم صندوق النقد يدق ناقوس الخطر: اقتصاد إيران ينهار! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت صحيفة ذا تايمز البريطانية تقريرا لصندوق النقد الدولي، ينذر بوصول #الاقتصاد_الايراني إلى حافة الانهيار ودخوله في مرحلة ركود عميقة في أعقاب قرار ترمب الاخير بتحقيق إيران صفر من صادراتها النفطية.

وقد حمل صندوق النقد نظرة مستقبلية قاتمة للاقتصاد الايراني الذي يراه يتجه نحو الهاوية.

صحيحٌ أن الاقتصاد الإيراني متعثر أصلا منذ فرض #العقوبات_الأميركية ، لكن قرار ترمب الاخير بإنهاء الاعفاءات عن ثماني دول تستورد النفط الايراني ينتظر أن يدخل البلاد في ركود عميق وفق ما ذهبت إليه صحيفة ذا تايمز البريطانية.

والأكثر قسوة أن يصل معدل التضخم إلى 50% في أعلى مستوى له منذ الثورة الاسلامية عام 1979، بحسب توقعات صندوق النقد، الذي بدأ بدوره مراجعة تقديراته السابقة عن الاقتصاد الايراني بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي أتاحت لإيران وقتها مواصلة تصدير نفطها الخام بكميات محدودة لست دول بينها تركيا والصين.

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الآن يقفز التضخم.. وينكمش الاقتصاد والعملة الايرانية تواصل انحدارها.

وأن يفقد #الريال_الايراني 60% من قيمته منذ العام الماضي، فهذا يعني ارتفاع السلع وشطب المدخرات ومزيدا من الأعباء تضاف على المستهلك الذي سيضطر إلى دفع 3 أضعاف قيمة السلع بعملة لا تساوي الكثير في سوق العملات.

وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن العقوبات الاميركية بحق #إيران حرمت الحكومة من ايرادات نفطية بقيمة 10 مليارات دولار.

أمّا توقعاتهم فتشير إلى انكماش للعام الثاني على التوالي، ما يدفع المواطن إلى حافة الفقر والاقتصاد إلى حافة الهاوية.