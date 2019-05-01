ظريف: نرفض قرار واشنطن بتصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي

رأى وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ ان " ​الولايات المتحدة​ ليست في وضع يؤهلها لأن تصنف الآخرين كإرهابيين". واعلن ظريف في تصريح له، ان "​طهران​ ترفض سعي الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابياً".

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