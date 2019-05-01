كشافة البيئة عثرت على سلحفاة نافقة في الميناء

عثر عناصر مركز رصد الحياة البحرية وسلامة الشواطىء في جمعية كشاف "البيئة" في لبنان، على ​سلحفاة​ نافقة من نوع ذات الرأس الضخم "Caretta caretta"، المهددة بالإنقراض وهي في حالة متحللة على الشاطىء بالقرب من منطقة الحمام المقلوب في مدينة الميناء.

واوضح أمين السر العام للجمعية ​مراد عبوشي​ "ان هذه الحالات تتكرر على ​شاطىء الميناء​"، داعيا الصيادين والادارات المختصة، لا سيما ​وزارة البيئة​ الى "الاهتمام اكثر بحماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض". اضاف "مع اقتراب اليوم الوطني للسلاحف البحرية الذي يصادف الخامس من أيار، يجب أن لا تقتصر جهود حماية البيئة البحرية على تنظيم حملات لتنظيف الشواطئ بل المطلوب تكثيف التوعية والمراقبة وضبط الجهات التي ترمي مخلفاتها على الشواطئ وفي البحر، ونحن في كشاف البيئة نقوم بحملات للتوعية لا سيما بين الصيادين و​طلاب المدارس​".

ولفت إلى إن" السلاحف البحرية صديقة للانسان والبيئة وهي مهددة بالخطر نظرا لوجود كميات كبيرة من النفايات ومواد البلاستيك الاكثر خطرا على البيئة وعلى السلاحف التي تغوص في اعماق البحر بحثا عن القنديل البحرية لتلتهمها لكنها باتت غير قادرة على التمييز بين أكياس البلاستيك والقناديل، فتقوم بإلتهام الأكياس وتموت خنقا او شنقا بشباك صيادي الاسماك المنتشرة بكثافة دون حسيب او رقيب".