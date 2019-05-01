جباوي: نحضر خطة تحرك تصعيدية ونحذر من التعرض لحقوقنا

اشار رئيس ​رابطة أساتذة التعليم الثانوي​ الرسمي ​نزيه جباوي​ الى انهم "وضعوا حقوق المواطن على لائحة التخفيض والاقتطاع في الرواتب ونظام التقاعد، وفرضوا شرطاً جديداً ألا وهو زيادة ضرائب جديدة على الشريحة الأكبر في لبنان".

ولفت جباوي خلال الاحتفال المركزي الذي يقيمه ​الاتحاد العمالي العام​ بمناسبة ​عيد العمال​ في مقر الاتجاد ​كورنيش النهر​، الى اننا بانتظار ما سيحمل مشروع ​قانون الموازنة​، ومع متابعتنا لجلسات ​مجلس الوزراء​ نحضر جميعنا خطة تحرك تصعيدية، ونحذر من التعرض لحقوقنا فستكونون مسؤولين عما سيحصل في الشارع.