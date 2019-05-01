حمدان لعمال لبنان: انتم اساس الوطن ولا وطن دونكم ودون انصافكم

توجه أمين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​ بالتحية والمعايدة إلى عمال ​لبنان​ بمناسبة الأول من أيار، قائلا:"يا عمال لبنان، كونوا واحداً كما الظرف الظالم الذي تواجهونه، فإنه لا يُفرق بينكم مهما اختلفت وتنوعت مشاريعكم وطوائفكم ومذاهبكم ، أنتم أساس الوطن ولا وطن دونكم ودون انصافكم".

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