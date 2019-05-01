وهاب: لا تستبعدوا أن يكون البغدادي في حماية مدير المخابرات التركية

اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي ​وئام وهاب​، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "لا تستبعدوا أن يكون ​أبو بكر البغدادي​ في حماية فيدان حقان مدير ​المخابرات التركية​ على الأراضي السورية أو العراقية، لذا إنتظروا عملياته في كل الدول التي تزعج تركيا والبداية كانت ​السعودية​"، مضيفا ان " تركيا ستقوم بارسال مقاتليه الى ​ليبيا​ لدعم السراج".

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