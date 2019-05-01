الاسمر: سنعمل على اطلاق مروحة واسعة من المشاورات لوضع عقد عمل جديد

اشار رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​ الى اننا دعينا وزير العمل لوضع تشريعات جديدة لحماية الطبقة العاملة، ونحن سنبدأ بعد الانتهاء من ​الموازنة​ على اطلاق مروحة تشاور واسعة لوضع عقد عمل جديد يحمي الطبقات العاملة.

واعتبر الاسمر في حديث تلفزيوني، ان اعتراضنا على الموازنة بسبب عدم وجود خطة اصلاحية محفذة للقطاعات الانتاجية، ونحن نرى توجه سلبي نحو رواتب واجور المتقاعدين، واعلن انه سيطلق صرخة اليوم للمعالجة اتمنى ان تلقة صدى.