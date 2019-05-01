اشارت وزيرة الداخلية ريّا الحسن قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​ المخصصة لمناقشة ​الموازنة​ في ​السراي الحكومي​، الى اننا خائفون على ميزان المدفوعات، وسد العجز يكون بزيادة الودائع في ​المصارف​، وكل موازنات الوزارات خفضت وموازنة وزارتي ايضا بما فيها النفاقات السرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريا الحسن: سيتم تحفيض موازنات كل الوزارات وايضاً النفقات السرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.