مسيرات تقليدية في عيد العمال بالدول الاسكندينافية

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم- (د ب أ):
من المقرر أن تلقي زعيمة حزب "الديمقراطيين الاشتراكيين" المعارض، ميت فريدريكسن في الدنمارك أربعة خطابات، بمناسبة عيد العمال اليوم الأربعاء، فيما تلوح في الأفق انتخابات عامة، من المقرر أن تُجرى في الدولة الاسكندنافية.
وستزور ميت فريدريكسن منطقة آلبورج غرب الدنمارك، صباح اليوم وبعد توقفها في منطقتي "آرهوس" و"أودينس" ستلقي بعد ظهر اليوم خطابا ختاميا في العاصمة، كوبنهاجن.
وفريدريكسن هي واحدة من المتنافسين على منصب رئيس وزراء الدنمارك، على رأس تحالف ذي توجه يساري ، طبقا لاستطلاعات الرأي.
ومن المقرر إجراء انتخابات عامة بحلول 17 يوليو على أقصى تقدير ، لكن لم يحدد رئيس الوزراء الحالي، لارس لوكه راسموسن بعد الموعد.
وفي السويد المجاورة، من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الديمقراطي الاشتراكي، ستيفان لوفين كلمة بمناسبة عيد العمال في مدينة أوميا شمال البلاد.
وعلى الرغم من أن لوفين بقى في المنصب بعد الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي، إلا أنه اضطر للتفاهم مع حزب الوسط والحزب الليبرالي حول برنامج الحكومة للحصول على دعم في البرلمان.
وأثارت بعض الخطوات التي شملت إجراء تغييرات مقترحة في قوانين العمل غضب الموالين للحزب والنقابات وحزب اليسار.
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