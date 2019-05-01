صور| تطوير حديقة "عفلة" يعيد الحياة للسياحة الداخلية في القناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

بدأت محافظة القليوبية مؤخرًا في تطوير مدينة القناطر الخيرية لتشجيع السياحة الداخلية ووضعها على الخريطة السياحية عن طريق إطلاق أكبر مشروع لتطوير المدينة والذي يتضمن تطوير 7 حدائق كبرى ومنطقة شاليهات القناطر السياحية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.

ونجحت المحافظة بالتعاون مع وزارة الري، في تطوير حديقة "عفلة" بالقناطر الخيرية، والتي شملت تزويد الحديقة بالخدمات والألعاب الترفيهية للأطفال بالمجان وتجهيزها بفتح كافتريات لبيع المشروبات والمأكولات لرواد الحدائق وتجهيز شوارع الحدائق بالإنارة وسلال القمامة للحفاظ على نظافة الحدائق.

أخيرًا بدأ التطوير الفعلي لحدائق القناطر".. هكذا بدأ "فتحي سعد"، عامل، حديثه لـ"الخليج 365"، مشيرًا إلى أن الأهالي انتظروا كثيرًا وبفارغ الصبر تطوير المدينة لتنشيط السياحة الداخلية بها، وتوفير فرص العمل للشباب، موضحًا أن تطوير حديقة "عفلة" جعل الإقبال علي المدينة يزداد بشكل ملحوظ.

وأضاف "شريف متولي"، عامل، أن حديقة "عفلة" شهدت بالأمس إقبالًا غير مسبوق من أهالي القليوبية والمحافظات المجاورة، موضحًا أن ذلك التطوير عاد بالخير على جميع العاملين بالمدينة وخاصة الأهالي الذين يعتمد مصدر رزقهم على نشاط السياحة الداخلية.

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وتابع "شهاب سلامة"، عامل، أن القناطر الخيرية بحاجة لمجهودات كثيرة وتحتاج إلى تضافر الجهود وخاصة وزارات الري والزراعة والأثار لوضع المدينة على خريطة السياحة الداخلية، مشيرا إلى أن المدينة تحتاج إلى بناء فنادق لجذب السياح، بالإضافة إلى إصلاح الطرق، مشيرا إلى أن القناطر تتميز بقربها من القاهرة وتجاور محافظتي الجيزة والمنوفية.

من جانبه أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن تطوير القناطر الخيرية، يأتي على رأس أولويات المحافظة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه يتمني أن تعود القناطر لسابق عهدها كأفضل منتجع للبسطاء من أبناء مصر، مشيرا إلى أن طبيعة السياحة الداخلية للقناطر معروفة وتحتاج لتضافر الجهود لتطوير المدينة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف، أن تطوير حديقة عفلة يعد المرحلة الأولى للبدء في تطوير باقي حدائق الري بالقناطر، وأن وزارة الري تضع على قمة أولوياتها تطوير حدائق القناطر في إطار خطة استثمارية تحقق عائدًا للوزارة.

يشار إلى أن مشروع تطوير القناطر، يتضمن إقامة شبكة مواصلات نهرية متميزة ذات طابع أثرى خاص، بالإضافة إلى طرح باقي المنطقة للمستثمرين لتطويرها وعمل جذب سياحي عالمي، من خلال إقامة المطاعم والكافيتريات والمناطق التجارية والمناطق الخضراء وإقامة المسابقات والعروض النهرية وإقامة مرسى اليخوت وإحياء مشروع تطوير محلج القناطر الأثري وتحويله إلي فندق ومتحف دولي باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه.