ميركل تبدأ جولة في غرب أفريقيا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

تبدأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء جولة في غرب أفريقيا تستغرق ثلاثة أيام.

وستقوم المستشارة بزيارة بوركينا فاسو ومالي والنيجر خلال الفترة من 1 حتى 3 مايو الجاري.

وبسبب تزايد التهديدات الإرهابية والنزاعات العرقية وانعدام الاستقرار الحكومي في المنطقة، تسعى ميركل خلال جولتها إلى البعث بإشارة دعم للحكومات المنتخبة ديمقراطيا هناك.

وتحظى التطورات في منطقة الساحل الأفريقي باهتمام كبير لدى الاتحاد الأوروبي وألمانيا، حيث من الممكن أن يؤدي انعدام الاستقرار إلى عواقب على حركات الهجرة في اتجاه أوروبا.

ومن المقرر أن يستقبل رئيس بوركينا فاسو روش كابوري المستشارة الألمانية مساء اليوم في العاصمة واجادوجو.

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ومن المخطط أن تلتقي ميركل بعد ذلك بكافة رؤساء مجموعة دول الساحل الخمسة، التي تم تأسيسها عام 2014. وتضم المجموعة بجانب بوركينا فاسو مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد. ومن المنتظر أن تدور المحادثات حول سبل تحسين أداء قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجموعة.

وبحسب بيانات خبراء، فإن أداء القوات، التي يبلغ قوامها نحو 5 آلاف جندي، يفتقر إلى الاحترافية حتى الآن.

ومن المقرر أن تتفقد ميركل قوات بلادها في مدينة جاو شمالي مالي غدا الخميس.

يُذكر أن الأوضاع الأمنية في مالي تدهورت مجددا مؤخرا. وينشط في منطقة الساحل الأفريقي إرهابيون إسلاميون، بينما يتفاقم نزاع عرقي عنيف في وسط مالي.

ويشارك الجيش الألماني بنحو ألف جندي في مهمتين دوليتين بمالي. وتعتبر مالي حاليا أكثر المهام خطورة التي يشارك فيها الجيش الألماني.