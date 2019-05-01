فحص 157 ألف في مسح "فيروس سي" بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت وكيلة وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، اليوم الأربعاء، عن انتهاء المديرية من فحص 157689 مواطنا في مبادرة 100 مليون صحة حتى الساعة 9 من مساء أمس الثلاثاء.

وأكدت مشرف، تحقيق نسبة 74% من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة 1 مارس، و جرى فحص 161 مواطنًا في اليوم الواحد والستين فقط من المبادرة.

وأضافت أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

ولفتت إلى بدء فحص اللاجئين والأجانب المقيمين علي أرض المحافظة، ضد فيروس سي فقط اعتبارًا من يوم السبت 13 أبريل المنقضي، كما تقرر مد العمل بمبادرة 100 مليون صحة بالمحافظة حتي نهاية ديسمبر 2019.