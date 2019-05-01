قوات إسرائيلية تصيب صيادا فلسطينيا وتعتقل 2 آخرين قبالة سواحل غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (د ب أ):

أصابت قوات من البحرية الإسرائيلية اليوم الأربعاء صيادا فلسطينيا بجروح واعتقلت اثنين آخرين قبالة ساحل بحر قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن زواق إسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة ومضخات المياه باتجاه قارب صيد قبالة ساحل شمال مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة صياد برصاص مطاطي في ظهره.

وأضافت المصادر أن قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلت صيادين اثنين كانا على متن القارب، على بعد ثلاثة أميال بحرية.

وكانت إسرائيل قررت أمس الثلاثاء تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى ستة أميال فقط حتى إشعار آخر.

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وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس تقليص مساحة الصيد على سواحل قطاع غزة إلى ستة أميال بحرية (11 كيلومترا)، بعدما كان وسعها مطلع أبريل الماضي إلى 15 ميلا بحريا ( 8ر27 كيلومترا( ".

وذكر الجيش أن التقليص جاء ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء أمس الأول من قبل حركة الجهاد الإسلامي.

وكان تم إطلاق الصاروخ من شمال قطاع غزة وسقط في البحر، على بعد كيلومترات من الشاطئ.

ولم تعقب مصادر إسرائيلية على تقرير إطلاق النار على القارب اليوم، لكن الجيش الإسرائيلي عادة ما يبرر استهداف الصيادين من قطاع غزة بتجاوزهم مساحة الصيد المسموحة لهم، والتي تقول إسرائيل إن الهدف من تقييدها هو منع أي عمليات تهريب عبر البحر.