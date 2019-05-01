بالصور.. "دور أهالي سيناء في تحرير الأرض" على مائدة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – آية السيد:

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء مجموعة متنوعة من الفعاليات عن دور أهالي المحافظة في تحرير أرضهم من العدوان والتصدي له.

وأقام قصر ثقافة طور سيناء بالمسرح الشتوي فعاليات الصالون الثقافى بعنوان "دور أهالى سيناء في تحريها".

وتطرقت الفعالية لدور البدو أثناء حرب 73 وتعاونهم مع قيادات الجيش المصري.

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وعقد بيت ثقافة سانت كاترين ورشة مواهب لرسوم الأطفال بعنوان "علم مصر" بمشاركة عدد من رواد الموقع.

بينما أقام بيت ثقافة دهب محاضرة تثقيفية بعنوان "محاربة الفساد تناولت الفساد من حيث التعريف والمفهوم وطرق مكافحة ومحاربة الفساد والتأكيد على مسؤلية كل مواطن فى محاربة الفساد من أجل وطنه.

وفى نفس السياق نظم بيت ثقافة أبورديس محاضرة ثقافية بعنوان "التقاليد السيناوية" تحدث عن التقاليد من حيث المعنى والمفهوم كما تطرقت لطبيعة التقاليد السيناوية التي لها طبيعتها الخاصة والموروث الثقافي السيناوي.