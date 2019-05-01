وكالات- أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي اليوم، الثلاثاء 30 أفريل 2019، أن النيابة العامة تستجوب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي أقيل في مارس الماضي لمحاولة تهدئة حركة الإحتجاج غير المسبوقة ضد النظام، في ملفات "تبديد أموال عامة وإمتيازات غير مشروعة".
ووصل أويحيى الذي شغل منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996 بينها ثلاث في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ودفع إلى الإستقالة في الثاني من أفريل، صباح الثلاثاء إلى المحكمة كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون. وكانت النيابة العامة إستجوبت الإثنين وزير المال والحاكم السابق للمصرف المركزي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر / النيابة العامة تستجوب رئيس الوزراء السابق أويحيى في ملفات "تبديد أموال عامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.