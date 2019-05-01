الجزائر / النيابة العامة تستجوب رئيس الوزراء السابق أويحيى في ملفات "تبديد أموال عامة"

وكالات- أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي اليوم، الثلاثاء 30 أفريل 2019، أن النيابة العامة تستجوب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي أقيل في مارس الماضي لمحاولة تهدئة حركة الإحتجاج غير المسبوقة ضد النظام، في ملفات "تبديد أموال عامة وإمتيازات غير مشروعة".

ووصل أويحيى الذي شغل منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996 بينها ثلاث في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ودفع إلى الإستقالة في الثاني من أفريل، صباح الثلاثاء إلى المحكمة كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون. وكانت النيابة العامة إستجوبت الإثنين وزير المال والحاكم السابق للمصرف المركزي.