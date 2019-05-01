"ناسا" تحذر من مخاطر اصطدام كويكبات قاتلة بالأرض

أكد مدير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا جيم برايدنستاين ضرورة أخذ مخاطر اصطدام كويكبات قاتلة بالأرض "على محمل الجد".

وحذر برايدنستاين حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية الإخبارية اليوم الأربعاء من خطورة اصطدام كويكبات قاتلة بالأرض في حال لم يتم

حماية كوكبنا بشكل أفضل، وتقوية دفاعاته .وقال إن "التحذيرات المماثلة غالبا ما تكون محط تسلية وسخرية، فقد حان الوقت لأخذها على محمل الجد .. فالتهديدات حقيقية"، مؤكدا ضرورة اتخاذالقرار الصحيح في الوقت الصحيح وذلك من خلال تغيير مسار الكويكب الذي يشكل خطرا أو إخلاء المنطقة التي يمكن أن يقع فيها الاصطدام .يأتي هذا التحذير في وقت بدأت فيه وكالة الفضاء مشاركتها في مؤتمر الدفاع عن الكواكب بواشنطن، إذ يرتكز بالأساس على كشف المخاطر التي تشكلها الكويكبات على عالمنا.