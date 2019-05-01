بوتين يهنئ الإمبراطور الياباني الجديد باعتلاء العرش

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو، أشار فيها إلى أن موسكو وطوكيو تجريان حوارا سياسيا بناءً وتعملان سويا لحل المشاكل الراهنة.
وجاء في البرقية التي نُشرت على موقع الرئاسة الروسية (الكرملين) ونقلتها وكالة أنباء سبوتنك الروسية اليوم الأربعاء "لقد شهدت العلاقات بين بلدينا تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.. إن موسكو وطوكيو
كما أعرب بوتين عن ثقته في تعزيز التعاون الروسي الياباني في مختلف المجالات الأمر الذي من شأنه تلبية مصالح الشعوب وتعزيز الاستقرار والأمن الدوليين.
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