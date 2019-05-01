وصل رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناكيون إلى الكويت في مستهل زيارته الرسمية للكويت؛ تلبية لدعوة من نظيره الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.
وجرت، في قصر بيان صباح اليوم الأربعاء، مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء الكوري، بحضور رئيس الوزراء
وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة لرئيس الوزراء الكوري الجنوبي تستغرق 11 يوما إلى الكويت وكولومبيا والإكوادور، لبحث سبل توسيع التعاون مع الدول الثلاث.
كما تأتي تلك في إطار جهود الحكومة الكورية الجنوبية الرامية إلى توسيع نطاق العلاقات الدبلوماسية مع الشرق الأوسط والأمريكيتين الوسطى والجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء كوريا الجنوبية يصل الكويت في مستهل زيارته الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.