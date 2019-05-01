الجيش الأفغاني: مقتل وإصابة 22 مسلحًا في عمليات متفرقة جنوب البلاد

أعلن (فيلق أتال 205) التابع للجيش الأفغاني مقتل وإصابة 22 مسلحا تابعا لحركة طالبان في جنوب أفغانستان، خلال عمليات شنتها القوات المسلحة الأفغانية في أقاليم أوروزجان، وقندهار وزابول الجنوبية.

وأضاف (فيلق أتال 205) - في بيان نقلته وكالة

أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الأربعاء - أن 11 مسلحا قُتلوا في إقليم (أوروزجان) الأفغاني فيما تم تدمير اثنين من مخابئهم، موضحًا أن ما لا يقل عنمسلحين اثنين تابعين لطالبان قُتلا في عمليات متفرقة بمنطقة مايواند في إقليم قندهار بينما أصيب 4 آخرون.كما قُتل مسلحان آخران في عمليات مُشابهة في منطقة شاه جوي بإقليم زابول الأفغاني وأصيب 3 آخرون، وعثرت القوات المسلحة الأفغانية على 7 عبوات ناسفة يدوية الصنع وأبطلت مفعولها خلال العمليات نفسها.