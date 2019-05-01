الإمارات: الدول العربية تدعم استقرار السودان

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، أن الدول العربية تدعم الانتقال في السودان الذي يوازن بين طموحات الشعب واستقرار المؤسسات.

وقال قرقاش - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إنه من المشروع تماما

أن تدعم الدول العربية انتقالا منظما ومستقرا في السودان.. انتقال يوازن بعناية بين طموحات الشعب واستقرار المؤسسات".وأضاف نحن "شهدنا فوضى كاملة في المنطقة، ولا نريد المزيد من ذلك".