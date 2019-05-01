سحب رعدية ممطرة فى مكة والمدينة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة، فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة علىمناطق القصيم ،الرياض ،الشرقية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي و تكون جنوبية الى
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