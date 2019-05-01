بومبيو: روسيا أثنت مادورو عن مغادرة فنزويلا

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في حديث تلفزيوني إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كان يستعد لمغادرة البلاد صباح اليوم بعد أن دعا زعيم المعارضة خوان جوايدو إلى انتفاضة ضده لكن روسيا تدخلت وأقنعته بالتراجع عن خططه.

وقال بومبيو في حديثه لمحطة (سي.إن.إن) أمس "كانت هناك طائرة على المدرج، كان يستعد للمغادرة هذا الصباح كما عملنا، أشار الروس عليه بالبقاء".



وكان زعيم المعارضة خوان جوايد قد دعا لـ "انتفاضة عسكرية" من أجل الضغط على مادورو للتنحي، واعتبر مادورو ذلك محاولة انقلاب.

وأعلنت واشنطن الدعم الكامل لجوايدو وطلبت من الجيش حماية الشعب.

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