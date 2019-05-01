الجيش الوطني يرسل تعزيزات عسكرية إلى طرابلس

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أعلن الجيش الوطني عن إرسال المزيد من التعزيزات والوحدات العسكرية إلى طرابلس لدعم قوات الجيش الوطني التي حققت تقدما في محاور صلاح الدين وعين زارة ونقاط قريبة باتجاه الأحياء الرئيسية في قلب العاصمة طرابلس.
وفي غضون ذلك، أعلنت الأجهزة الأمنية في مدينة صبراتة، انشقاقها عن حكومة الوفاق وانضمامها للجيش الوطني.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، قد أكد أنه يتم الآن تطهير المناطق من الإرهابيين حول طرابلس، وتتقدّم قوات الجيش إلى قلب المدينة.
المصدر: – العربية.نت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.