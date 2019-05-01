قتيلان على الأقل بإطلاق نار في جامعة كارولاينا الشمالية

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قتل شخصان على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح في إطلاق نار وقع الثلاثاء، في حرم جامعة كارولاينا الشمالية بمدينة شارلوت في شرق الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد موظفون ووسائل إعلام محلية.

وقالت أجهزة الإسعاف إن إطلاق النار أوقع قتيلين وأربعة جرحى، اثنان منهم حياتهما في خطر، محذّرة من أن الحصيلة مرشّحة للارتفاع.

من جهتها، أعلنت شرطة شارلوت-ميكلينبرغ في تغريدة على تويتر أنها سيطرت على الوضع واعتقلت مشتبهاً به، مطمئنة إلى أن المكان آمن وأنها بصدد تمشيط مباني الحرم الجامعي.

وقالت الشرطة في تغريدتها “المكان آمن. تم اعتقال شخص، ما من داع للاعتقاد بضلوع شخص آخر”.

وأضافت أن عناصرها بصدد “تفتيش مباني الحرم الجامعي الواحد تلو الآخر”.

أما مكتب إدارة الطوارئ التابع للجامعة فأعلن من جهته أن “الطوق الأمني ما زال مفروضاً حول الحرم الجامعي”.

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وكان المكتب سارع فور الإبلاغ عن إطلاق النار إلى دعوة الطلاب والموظفين للاحتماء.

وقال مكتب إدارة الطوارئ التابع للجامعة في تغريدة على تويتر إنه “تم الإبلاغ عن إطلاق نار بالقرب من كينيدي. اركضوا، اختفوا، قاتلوا. احتموا على الفور”.

من جهتها، قالت صحيفة “شارلوت أوبزرفر” إن شخصين قتلا، وإن اثنين من المصابين جروحهما خطرة، في حين قالت قناة تلفزيونية محلية تابعة لشبكة فوكس إن القتيلين شابان يبلغان من العمر 17 و18 عاماً.

المصدر: – العربية.نت