الرئيس الجزائري المؤقت: لا إقصاء ولا تصفية حسابات

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بمناسبة العيد العالمي للعمال، الذي يصادف اليوم الأربعاء، بعث الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح رسالة للشعب، دعا فيها لوضع الخلافات جانباً لصب الجهود في الحفاظ على مقومات الأمة ومكتسبات الدولة.

وأكد على ضرورة خلق أجواء التفاهم وإشراك كل القوى الفاعلة للأمة بحثاً عن الحلول التوافقية، وذلك بما يستجيب لإرادة الشعب وتلبية مطالبه المشروعة بإحداث تغيير جذري على نظام الحكم بممارساته ورجاله.

كما شدد بن صالح على أن الوطن يبنيه الجميع من دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية وتصفية حسابات.

وكان قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أكد أن الجيش سيبقى ملتزماً بالدستور كحل وحيد للأزمة، مشدداً على أن تغيير أو تبديل أحكام الدستو ليست من صلاحيته، بل هي من الصلاحيات المخولة للرئيس المنتخب مستقبلاً، وفقاً للإرادة الشعبية.

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كما شدد قايد صالح على ضرورة تفادي التأخر في معالجة الفساد بحجة إعادة النظر في الإجراءات، مشيراً إلى أن العدالة تحررت من كل الضغوطات والإملاءات بعيدا عن الانتقائية والظرفية.

المصدر: – قناة العربية